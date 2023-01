Gazz. dello Sport – Gollini oggi in città, cifre del possibile riscatto. Ne parla il suo “amico” Meret

Oggi è il giorno di Pierluigi Gollini Gollini. L’ex ormai portiere della Fiorentina, sarà quest’oggi in città per svolgere le visite mediche e se tutto andrà come previsto, potrà già essere arruolato per la sfida casalinga contro la Roma. Come riporta la Gazzetta dello Sport, la formula sarà prestito con diritto di riscatto. La novità è la cifra che non è alta, ovvero 8 milioni. L’estremo difensore ex anche di Verona, Atalanta e Tottenham, è insieme ad Onana a non aver subito gol dalla capolista azzurra. Invece Sirigu vestirà la casacca viola, senza aver mai giocato, se non nell’allenamento congiunto con la Juve Stabia. A parlare di Gollini ci ha pensato il suo amico e collega Alex Meret: «Ovviamente conosco bene Gollini. Ho fatto diversi ritiri in Nazionale con lui, so che è un bravo ragazzo e un grande portiere, ci darà una grossa mano».

Factory della Comunicazione