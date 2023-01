Galderisi: “Napoli, strada spianata per lo scudetto. Ecco con quante giornate d’anticipo arriverà…”

Giuseppe Galderisi, allenatore ed ex calciatore, è intervenuto a Radio Marte in Forza Napoli Sempre, condotto da Gianluca Gifuni, e ha parlato dello scudetto.

Di seguito le sue dichiarazioni:

“Il distacco del Napoli rispetto alle inseguitrici è ampio e va bene così perché potrebbero subentrare altre difficoltà come la Champions per esempio. Peccato per la Coppa Italia, dalla quale il Napoli è uscito, perché secondo me aveva la possibilità di fare grandi cose. Tutta questa distanza non consente agli altri di sbagliare mentre gli azzurri possono permettersi anche un errore. Se il Napoli continua cosi potrebbe chiudere la pratica con 5 giornate d’anticipo.

Bisogna ovviamente far di tutto per ritrovare quella continuità. Con la rosa, la mentalità e con quella forza, trovati anche grazie al lavoro di Spalletti, il Napoli anche in Champions può percorrere un cammino allettante.

Avere due uomini come Kvara e Osimhen in gran forma è sicuramente un grande vantaggio. Molto bravo è stato Spalletti a gestire una rosa così ampia, a far sentire importanti tutti i giocatori, anche quelli che giocano meno, anzi soprattutto questi ultimi. Quando uno come Simeone, o altri, non sono titolari e quando entrano si sentono più forti di tutti, allora vuol dire che è stato fatto un gran lavoro.

La forza della squadra azzurra è che chiunque giochi ha sempre dimostrato di essere all’altezza di questo Napoli”.