Chiariello: “Baldanzi talento vero, l’Empoli in Serie A ci sta tanto e bene”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, Umberto Chiariello, è intervenuto con il suo editoriale: “Empoli in Serie A ci sta tanto e ci sta anche bene, vende e rinnova e fulgidamente Alberto Polverosi ci disse, parlando della sua Empoli, che c’era un talento di cui si sarebbe sentito parlare: Baldanzi, un talento vero. Ieri, Baldanzi ha sbancato San Siro e l’Empoli è più su della Juventus. C’è una gestione sana, oculata, il Napoli ha attinto a piene mani da quella società: Di Lorenzo e Mario Rui da dove vengono? Magnifica realtà quella di Empoli che ho visto con i miei occhi e ieri si è avuta la dimostrazione che questo campionato sovverte ogni tipo di previsioni e valori. L’Inter ieri le ha sbagliate tutte, partendo da Inzaghi che ha fatto una formazione cervellotica, cambi ancora peggio, Bellanova preso di mira, Lukaku inguardabile: -13 e ciao. Resta il Milan che gioca stasera a Roma, contro la Lazio, senza Theo Hernandez. Se dall’altro lato ci fosse stato Immobile mi sarei sentito sicuro di dire che il pronostico sarebbe stato a favore della Lazio. Adesso si è completamente riaperta la corsa Champions per tutti i posti, visto che il Milan può essere risucchiato ad un solo punto, che la Roma torna in lizza e che la Juventus è scomparsa. Nel 2018 Maurizio Sarri disse che lo scudetto l’abbiamo perso su un divano in albergo a Firenze, da ieri sera possiamo dire che lo scudetto ce lo stiamo guadagnando perfino dal divano, perché le vediamo cadere una ad una. Il Napoli fa corsa a sé, ma le altre si sono sfilate una ad una facendoci godere dal divano. Chi di divano ferisce, di divano perisce“.

