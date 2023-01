Calaiò: “Il Napoli si adatta alle avversarie, usa più la sciabola del fioretto”

L’ex attaccante del Napoli e dirigente Emanuele Calaiò è intervenuto a Ottochannel (canale 16): “L’antagonista del Napoli è il Napoli stesso, al momento non vedo squadre alla sua altezza per qualità di gioco e per bravura dei calciatori. E’ una squadra che ha acquisito una chiara consapevolezza di essere forte, ogni gara cresce in autostima, speriamo che la mentalità resti questa, perchè davvero può essere l’anno buono. Fondamentale sarà non avere cali di tensione come è capitato in coppa Italia con la Cremonese. Più bello il Napoli di Sarri o di Spalletti? Vado allo stadio e mi piace sempre di più questo Napoli che vince, convince e diverte, mi sta iniziando a piacere di più di quello di Sarri, rispetto agli altri anni si adatta alle avversarie, usa più la sciabola del fioretto. Osimhen? E’ il trascinatore, è molto forte, è migliorato tanto, tanti mesi fa alcuni dicevano che pasticciasse con i piedi, ora fa movimenti migliori, non polemizza, è maturo, sa far salire la squadra, serve i compagni, dopo l’infortunio ha saputo riconquistarsi il posto dimostrando una fame incredibile. Il Napoli ha la possibilità di gettare palle a casaccio in avanti, tanto c’è Osimhen che riesce a trasformare in azione da gol. A fine stagione temo che andrà via, nel senso che faranno a gara per acquistarlo».

