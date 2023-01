U. Chiariello, giornalista: “Si riapre la corsa alla Champions. Occhio anche al Napoli futsal”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio Umberto Chiariello, è intervenuto con il suo editoriale: “La punizione alla Juventus di 15 punti riapre -qualora venisse confermata- la corsa Champions, non solo per il quarto posto, la Roma ha ripreso quota pur senza Zaniolo e Pellegrini, l’Atalanta pareggiando si mantiene in corsa, resta la Lazio orfana di Ciro Immobile che affronta il Milan martedì ed ha tutto per non perdere ed affiancare l’Atalanta. Qualora la Lazio battesse il Milan, si porterebbe ad un punto dalla stessa. A questo punto, non ci sarebbe più in ballo solo il 4° posto, ma anche il 3° con il Milan di una sola lunghezza sopra le romane. A quel punto, si apre una corsa a 4 per 2 posti Champions. Se il Milan passa a Roma mantiene le distanze e discorsi cambiano. La partita di martedì sera è uno spartiacque per il campionato, di tutto ciò a noi interessa nulla, tranne sapere che abbiamo salutato una prima indesiderata ospite con 5 palloni e saluteremo anche una seconda concorrente, quella che sembrava più accreditata per essere la nostra compagna di viaggio, il Milan. Resta l’Inter, l’unica che ci ha battuto. In coda, alla Salernitana giungono buone e cattive notizie: la buona è aver difeso il 2-0 clamoroso e sensato dopo l’8-2 di Bergamo, ma la cattiva sono i soli 6 punti di vantaggio sul Verona. La Sampdoria è morta, il Sassuolo non ha vinto a Monza e Berardi si è mangiato due gol clamorosi. C’è una sola inseguitrice per la Salernitana, il Verona, ma col Lecce non può sperare solo nelle disgrazie altrui, si deve dare da fare. La mia speranza, per quest’anno, è fare un gran percorso in Champions e lo scudetto, la Salernitana ed il Benevento si salvano, il Napoli Futsal vince lo scudetto: questa sarebbe una Campania Felix”.

Fonte: Radio Napoli Centrale