U. Chiariello, giornalista: “All’orizzonte l’unica squadra che può impensierire gli azzurri è…”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio Umberto Chiariello, è intervenuto con il suo editoriale: “Napoli primo in Serie A con 50 punti chiude il girone d’andata. Napoli prima per possesso palla, primo per i gol di piede, primo per i gol di testa, primo per tiri totali, primo per tiri in porta, primo per fairplay, primo miglior attacco: proprio tutto. Siamo sicuri che, martedì, il Milan passi con la Lazio? Se ciò non dovesse accadere, si stabilirebbe un nuovo record per maggior distacco dalla seconda a chiusura del girone d’andata.

Quelli che ha fatto 50 o più punti – la Juventus e l’Inter – chiudendo il girone d’andata, hanno poi vinto lo scudetto. I 15 punti di differenza, da confermare, oscura un po’ tutto questo. La Juventus, che potendo vincere a Napoli avrebbe ridotto il distacco a -4, è franata all’improvviso a -12. Se come dice Allegri bisogna fare la propria strada perché gli toglieranno i punti di penalizzazione e sarà comunque in corsa per lo scudetto, oggi registriamo comunque una temperatura molto fredda dalle parti di Torino. Il Milan è letteralmente franato, all’orizzonte l’unica squadra che rappresenta un pericolo per il Napoli è l’Inter. Attenzione.”

Fonte: Radio Napoli Centrale