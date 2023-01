Trevisani, Mediaset: “Il Napoli ha due motivi per continuare a lottare”

Riccardo Trevisani, giornalista Mediaset, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, alla trasmissione Radio Goal. “In merito alla vicenda Juve, quello che mi piace sottolineare è che in questa situazione ci sono due cose che non vanno bene. La prima è che ci sono quelli che dicono che la colpa è totalmente della Juve, ma non ha fatto tutto da sola, quindi qualcun altro parteciperà alla “festa” prima o poi. Allo stesso modo, poi, non va bene dir e che ce l’hanno tutti con la Juve. Ci sono degli atti, sono stati fatti dei processi, non c’è un complotto conto la Juventus, ma ci sono cose che sono state acclarate e devono essere punite. Sono stato più scioccato dal Napoli di Sarri, era una squadra che giocava un calcio paradisiaco. Ma il Napoli di Spalletti non è una sorpresa, lo sarebbe solo se arrivassero i 100 punti. Contro la Roma sarà la partita più difficile dell’anno. La Roma sta molto bene in questo momento, non ha nulla da perdere, e se la giocherà. Il Napoli ha due motivi per continuare a lottare, uno è lo scudetto, l’altro è proseguire il più possibile il cammino in Champions”.

