Da quando è al Napoli Salvatore Sirigu non ha praticamente mai giocato, sei mesi sono trascorsi fra panchina e infortuni. Ora è il momento di cambiare aria, e stando a quanto rivelato dal suo agente, Giovanni Branchini, il suo trasferimento può avvenire oggi stesso. «La trattativa è in chiusura. Credo che proprio nella giornata di oggi debbano arrivare le ultime telefonate per definire il tutto» Al posto di Sirigu, come vice Meret, arriverà dalla FiorentinaPierluigi Gollini.

Factory della Comunicazione