SERIE A FEMMINILE – S. de la Fuente (all. Como): “Punto importante contro una big come l’Inter”

Ieri pomeriggio, presso il Centro Sportivo Suning, si è giocata la sfida tra l’Inter di Rita Guarino e il Como Women dell’ex de la Fuente. La partita è finita 1-1, sfida valevole per la quattordicesima giornata di serie A femminile. A fine gara il tecnico della compagine neo promossa in massima serie. “Torniamo a casa con punto importante, in trasferta contro una big della Serie A. Siamo felici, perché con questo pareggio muoviamo la classifica e fare punti in questo campionato è molto difficile. La prestazione delle ragazze? Abbiamo fatto un’ottima gara, potevamo anche andare a vincerla. Abbiamo costruito delle ottime manovre, stando sempre molto attente in fase difensiva. Ripartiamo da questo pareggio e continuiamo a crescere”.

Factory della Comunicazione

La Redazione