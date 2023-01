Serie A 19 °giornata, Inter – Empoli :Colpaccio a San Siro!

Serie A 19 °giornata, Inter – Empoli :

Factory della Comunicazione

Prima occasione del math é per gli ospiti con Cambiaghi con un tiro centrale, il portiere para con facilità. I padroni di casa si fanno vedere con un tiro all’angolino di Di Marco, ma Vicario nega la rete con un grande intervento. Poco dopo è Bastoni che spreca di testa sotto porta. Sempre nero azzurri che sono poco incisivi, stavolta con Martinez mandando il pallone alto. Sul finire di primo tempo doppia ammonizione per Skriniar e squadra in dieci. Nella ripresa Bajrami ci prova con un tiro basso ma Onana é attento. Nulla può poco dopo sulla conclusione dal limite di Baldanzi che porta in vantaggio i suoi con un tiro rasoterra. Doppia occasione sprecata per l’Inter. Prima con Dzeko e poi con Gosens che sotto porta non sono decisivi. Nel finale Inter avanti alla caccia del pari ma sprecano calciando il pallone alto. Empoli si chiude e porta a casa i tre punti.

Tabellino

INTER (3-5-2): Onana 5; Skriniar 3, De Vrij 6, Bastoni; Darmian 6,5 (71′ Dzeko 6), Barella 6 (71′ Asllani 6), Calhanoglu 6, Mkhitaryan 5 (77′ Lukaku SV), Dimarco 5,5 (71′ Gosens 6); Lautaro 6, Correa 4,5 (46′ Bellanova 4).

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario 6; Ebuehi, De Winter 6,5, Luperto 6, Parisi 6; Akpa Akpro 5,5 (46′ Haas 6), Henderson 6 (74′ Fazzini SV), Bandinelli 6; Cambiaghi 6,5 (64′ Baldanzi 7), Bajrami 6 (74′ Satriano SV); Caputo 6 (90′ Walukiewicz SV).