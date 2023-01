Raspadori, il fiore all’occhiello azzurro, sa aspettare

“Occorre coraggio per far giocare i giovani in serie A“, afferma il ct Mancini, chissà se si riferisce anche a Giacomo Raspadori. Certo, in questo momento, l’ex Sassuolo è un po’ in disparte. Ha approfittato benissimo del vuoto lasciato da Osimehn tra settembre ed ottobre, ma dopo il rientro del nigeriano ha raccolto solo pochi minuti. Ma fare il vice Osimhen, soprattutto adesso...Ma Jack è il fiore all’occhiello del mercato estivo di De Laurentiis, ed è atteso ancora da un girone di ritorno da precario: lui si sente prima punta, ma se lo fanno giocare altrove, c’è. Al posto di Kvara? Certo, ma deve tornare al gol, lui che resta con 4 reti il bomber di Champions del Napoli. Ovviamente, non c’è crisi e lui sa aspettare. L’ipotesi di piazzarlo al posto di Zielinski non sembra convincere né lui né, soprattutto, Spalletti. Peccato che si sia usciti dalla Coppa Italia, poteva essere il suo palcoscenico, ma la stagione è appena a metà…C’è bisogno di tutti.

Fonte: Il Mattino