PRIMAVERA 1 RISULTATI – Il Milan si salva in extremis, colpo esterno dell’Atalanta

La giornata di ieri si sono giocate tre partite e l’attesa era tutto su Bologna-Atalanta. Gli orobici erano in cerca di un riscatto dopo la sconfitta interna contro il Frosinone. Arriva il successo per 0-1 contro i felsinei e riportano il Napoli di Frustalupi in zona play-out assieme al Lecce. Pari in extremis del Milan in casa contro l’Hellas Verona. Infine successo per 2-0 dell’Empoli contro il Cesena.

Risultati Primavera 1

Empoli-Cesena 2-0

Bologna-Atalanta 0-1

Milan-Hellas Verona 1-1

A cura di Alessandro Sacco