Per Ounahi, c’è un ostacolo da superare da parte del Napoli

Il Napoli non pensa solo al presente, ovvero lo scambio Gollini-Sirigu, che dovrebbe chiudersi nella giornata odierna, con visite mediche per domani, ma anche al futuro. Non è un mistero che il Mondiale giocato con il Marocco, arrivato quarto in Qatar, non ha lasciato indifferenti ai club esterni. La società azzurra ha punta con decisione su Azzadine Ounahi e secondo il CdS, il giocatore avrebbe anche accettato la destinazione. L’ostacolo da superare è l’Angers che lo valuta oltre i 20 milioni e ci sono anche le squadre della Premier League che pressano. Dovesse andare per il verso giusto, il centrocampista resterebbe fino a Giugno in Francia, per poi vestire la maglia del Napoli in estate.

Factory della Comunicazione

La Redazione