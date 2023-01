Osimhen e Kvaratskhelia verso un nuovo grandissimo traguardo

Il funambolo e il goleador, il talento estroso e la fame di vittorie.è il volto – ovviamente mascherato – di questo Napoli dei record, ma se la squadra di Luciano Spalletti vola in classifica come nessun’altra gran parte dei meriti va alla coppia dei sogni che il club ha saputo costruire là davanti. Victor più Khvicha – assente con giustifica all’Arechi -, Osimhen più Kvaratskhelia, Batman e il suo Robin: provate a fermarli. In campo, certo, ma anche nei numeri: insieme hanno già realizzato 20 gol in queste prime 19 partite di Serie A, quasi la metà di quelle realizzate dagli azzurri (46).i cercano, si trovano alla perfezione. Al loro primo anno insieme, il numero 9 e il 77 sanno già come fare la differenza. Contro la Juventus, dieci giorni fa, l’espressione massima: assist di uno, gol dell’altro. E viceversa. Non si è arreso Osimhen a Salerno, pur senza la sua spalla: contro la Salernitana è arrivato il gol numero 13 del suo campionato da – fin qui – capocannoniere assoluto. Da quando è tornato dall’infortunio che l’aveva tenuto fuori a inizio stagione, ha segnato 11 gol in 10 partite, con una media di 1,1 rete per gara che lo mette sul podio degli attaccanti più forti d’Europa.