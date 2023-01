Napoli-Gollini, ecco quando potrebbero esserci le visite mediche

Il mercato invernale del Napoli non è ancora finito, anzi potrebbe avere un sussulto nella giornata di oggi. Secondo il CdS il club azzurro dovrebbe formalizzare nelle prossime ore la chiusura dello scambio con la Fiorentina Sirigu-Gollini. Il portiere sardo non ha giocato neanche un minuto, anzi ha avuto diversi infortuni, mentre l’ex estremo difensore di Verona, Atalanta e Tottenham ora in maglia viola, ha giocato solo in Conference League. Se tutto va come previsto, ovvero chiusura e dettagli entro oggi, domani ci saranno le visite mediche per Gollini e far parte della lista dei convocati per la gara interna contro la Roma. Spalletti, dopo Bereszynski, avrebbe anche il vice-Meret, poi si penserà al mercato estivo, ma questa è un’altra storia.

Factory della Comunicazione

La Redazione