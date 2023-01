Mister 100 mln: Osimhen e Kvara prossimi al titolo

Chi saranno i prossimi Paperon de Paperoni? Ci saranno altri mister 100 milioni (o oltre) nelle prossime sessioni di calcio mercato? E’ la domanda che si pone il quotidiano spagnolo Marca e di calciatori da mettere in elenco ne trova, tra questi anche Kvaratskhelia ed Osimhen. Sui due, scrive: “Il georgiano è una delle scoperte del calcio europeo. Come il suo Napoli. I suoi numeri (9 gol e 10 assist) e le sensazioni che trasmette invitano a pensare che l’esterno finirà in una squadra di livello mondiale, senza nulla togliere al Napoli. Jürgen Klopp, ad esempio, gli ha già espresso attestati di riconoscimento dopo le sfide in Champions League.” Il quotidiano aggiunge che comunque non sarà per nulla facile portarlo via da Napoli: “Ci sono però tre punti a favore del club ‘partenopeo’: contratto lungo (fino al 2027, con rinnovo previsto fino al 2028), voglia del giocatore di continuare a crescere nel Napoli… e Aurelio De Laurentiis! La trattativa con il boss del club meridionale non è facile, tutt’altro.“

Factory della Comunicazione

In merito ad Osimhen “È la sua stagione. 13 gol in 15 partite di Serie A e una superiorità che fa paura a tutti i difensori. L’attaccante nigeriano è inarrestabile in campo aperto e ha ritrovato quella facilità di far gol che gli mancava nelle stagioni precedenti. L’attaccante è già costato al Napoli più di 50 milioni (acquistato dal Lille) e questo, insieme alla sua prestazione, fa salire il prezzo a più di 100. Il suo contratto scade nel 2025 e ha suscitato interesse per squadre come Bayern o Manchester United. Ciò che è chiaro è che ogni giorno il suo prezzo aumenta.“