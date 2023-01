Meret, futuro tra rinnovo e le sirene dei club della Premier League. Ne parla il suo agente

Per Alex Meret è stata un’estate molto difficile, tra dubbi societari e di Spalletti, al possibile addio allo Spezia e infine le voci su Kepa e Navas. Per fortuna l’estremo difensore friulano è rimasto in maglia azzurra e si sta togliendo diverse soddisfazioni. Il suo agente Pastorello, ieri ai microfoni della Rai parla del futuro del suo assistito. «Meret ha passato momenti difficili, sembrava a un passo dalla cessione ma ha reagito da grande campione e da grande uomo. Sto parlando con il Napoli per il rinnovo, ma ci sono anche club inglesi interessati. Bisogna essere forti anche nella testa per fare quella parata lì all’81’».

