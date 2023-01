La rivincita di Meret, seguito anche in Premier. Presto le sue scelte

All’ombra dei gol di Osimhen, dei dribbling di Kvaratskhelia e della regia di Lobotka c’è il silenzioso riscatto di Meret, Mario Rui ed Elmas, emarginati dall’opinione pubblica, all’angolo degli elogi, frettolosamente bollati come antieroi del nuovo corso fino a diventarne principali artefici. È esposta in vetrina la parata di Meret su Piatek, le fanno compagnia gli assist di Mario Rui e i gol di Elmas, un attore protagonista di questi tempi, il perfetto alter ego di Kvara ma anche un jolly che veste i panni di chiunque senza affezionarsi mai a un solo ruolo. La lezione è servita ai critici, agli ingiusti, che avevano messo nel mirino anche chi oggi sta costruendo con cura quel sogno. Di Meret, ad esempio, si sono accorti anche in Premier League.

Napoli fino al 2025. Presto sarà già tempo di scelte. Il Tottenham ha preso informazioni, lo ha messo nel mirino, anche il suo agente, Federico Pastorello, ha confermato alla Rai interessi dall’Inghilterra: «Sto parlando con il Napoli per il rinnovo, ma ci sono anche club inglesi interessati». Non poteva passare inosservata la sua crescita. L’estate del possibile addio è diventata la calda stagione di una ritrovata opportunità. Meret stava andando allo Spezia, piaceva al Torino, si guardava attorno come se Napoli fosse diventato ad un tratto un posto stretto. Erano i giorni di Keylor Navas. Il mercato ha fatto il resto. Meret in silenzio ha accettato le panchine degli ultimi anni e ha vissuto con serenità le prime giornate di questa stagione quando le trattative ancora respiravano. La parata su Piatek è stata manifesto del suo talento.

Fonte: CdS