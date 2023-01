La rivincita di Meret: è l’unico senza alter ego

Non ha trascorso anni facili. Alternato e sempre in discussione. Alex Meret ora si gode il momento. Ora non ha un alter ego. Nelle altre squadre c’è un’alternanza, ma non a Napoli. Anche Sarri, che non ama il turnover tra portieri, lo applica un po’, mentre l’Inter pure fa un certo ballottaggio, sia pure tra serie A e coppe e anche in casa Juventus l’alternanza di Allegri è la regola tra Szczesny (17 partite giocate) e Perin (10). Insomma, c’è solo Meret che può dire di essere stato sempre in campo: stakanovista da 2340 minuti ininterrotti sul terreno di gioco. Quasi a volersi riprendere tutto quello che pensa Ospina gli abbia tolto in passato. Anche nel Milan c’è l’alternanza tra Maignan e Tatarusanu e pure Gasperini nell’Atalanta non ha proprio chiare le idee con Musso e Sportiello visto che non ha le coppe.

Il Mattino