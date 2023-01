Euro avversario Napoli – Assenza a centrocampo per l’Eintracht Francoforte

Brutta notizia per l’Eintracht Francoforte. I tedeschi perdono per infortunio il centrocampista Eric Junior Dina Ebimbe. Il giocatore classe 2000′, in prestito dal PSG, era uscito al 70′ minuto nella sfida di campionato contro la Schalke 04 per un problema fisico. Gli accertamenti medici hanno evidenziato la lesione al legamento sindesmotico, che ha costretto il francese all’intervento chirurgico perfettamente riuscito. Il centrocampista dovrà stare fuori per diverse settimane, dunque salterà sicuramente almeno l’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Napoli del 21 Febbraio che si disputerà al Deutch Bank Park.

