ESCLUSIVA – T. Mandato (avvocato): “La vicenda Osimhen? Penso che si voglia mettere tutto nel calderone”

Il campionato di serie A, in attesa delle giornate di oggi e domani sera, quando scenderanno in campo tra le altre Inter e Milan, vede il Napoli nettamente primo in classifica. Fuori dal campo, tra inchieste plusvalenze e la questione Osimhen, si cercherà di fare chiarezza nei prossimi mesi. Sul tema in questione e del momento della squadra, ilnapolionline.com ha intervistato l’avvocato Tommaso Mandato.

In queste ore i media stanno parlando della questione plusvalenza Osimhen. Tu da avvocato cosa ne pensi della vicenda? “E’ chiaro che si cercherà di approfondire la questione Osimhen. La mia sensazione è che si voglia mediaticamente mettere in mezzo squadre come Napoli, Roma e Milan per gettarle dentro il calderone. La vicenda che riguarderebbe il club azzurro al momento non ci sono prove che la trattativa possa aver avuto i contorni di un falso in bilancio. La Juventus invece ha creato un sistema per gonfiare il tutto e la Procura di Torino l’ha riaperto perché mancavano le prove che nei mesi scorsi non c’erano”.

Se guardiamo in casa bianconera, anche le prossime vicende degli stipendi, la carta Ronaldo e le questione con l’Uefa, possano esserci ancora verdetti più pesanti? “Questa prima sentenza non è altro che una prima parte del filone di inchieste che nei prossimi mesi, come hai detto tu, si potrà allargare. Ad esempio gli stipendi che non sarebbero stati dichiarati in periodo Covid, ma anche i 20 milioni della carta Ronaldo non detti. Infine l’Uefa, se i bilanci non fossero quelli usciti, la Juventus rischierebbe di non partecipare alle prossime competizioni europee. Mi dispiace sentire che personaggi vip della squadra bianconera, continuino a difendere a spada tratta la compagine di Allegri. Perché basterebbe essere obiettivi e ammettere che ci sono state delle irregolarità. La realtà è che si sta facendo un casino mediatico per mettere tutti nel calderone. Aspettiamo i prossimi mesi cosa accadrà e poi si tireranno le somme, però penso che il Napoli non rischierà nulla rispetto alla Juventus”.

Passando al Campus 3S quali saranno le prossime tappe, oltre al bilancio dei 4 giorni di Piazza Municipio. “In questo momento si stanno pianificando le prossime tappe che ripartiranno tra Marzo e Aprile. Sui 4 giorni di Piazza Municipio il bilancio è più che positivo. Venivamo da due anni difficili, causa Covid, perciò c’era grande curiosità da parte di tutti noi. I risultati sono stati che la gente è venuta in massa per la prevenzione, la salute e lo sport, tematiche che come sempre stanno a cuore a tutti e quindi c’è soddisfazione. Si sta pensando, assieme ad Annamaria Colao di allargare ad una settimana per creare un Campus 3S e coinvolgere anche le donne in se per se. Nei prossimi mesi faremo sapere se questo nuovo progetto andrà in porto”.

Infine passando al tema Napoli, a tuo avviso per come gioca la squadra Spalletti, si potrà ben comportare quando si tornerà a disputare la Champions League? “Vorrei precisare che quando si parla del Napoli non è mai un tema frivolo, ma un piacere (ride nd.r.). Detto questo io penso che i numeri del girone d’andata della squadra azzurra sono impressionanti. Siamo tutti orgogliosi del gioco che stanno esprimendo e del lavoro svolto dal club in estate. Sulla Champions League, sulla carta, la sfida contro l’Eintracht Francoforte, è alla portata di questo Napoli. Mi auguro che in campionato si possa gestire al meglio il vantaggio creato, per poi puntare alla competizione internazionale. Io penso che per come gioca la compagine di Spalletti, nulla può essere precluso anche in Champions League”.

Intervista a cura di Alessandro Sacco

