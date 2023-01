D’Agostino, ex calc: “Se il Napoli vince contro la Roma vuol dire che in Italia può battere chiunque”

Gaetano D’Agostino, ex centrocampista tra le altre della Roma, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, alla trasmissione Radio Goal. “Mi sarebbe piaciuto giocare sia nel Napoli di Sarri che in quello di Spalletti, quest’ultimo specie per quello che sta facendo vedere con questa squadra. Contro la Roma sarà una partita molto difficile, perchè sappiamo che Mourinho è bravo a limitare il gioco dell’avversario. Sulla carta il Napoli è favorito, se riesce a sbloccarla subito, la Roma rischia la goleada. Ma d’altro lato la Roma sta bene ed ha un allenatore che è uno stratega. Però se il Napoli vince significa che in Italia può battere chiunque”.