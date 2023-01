CALCIO FEMMINILE – Il Barcellona cala il tris e conquista la Supercoppa

In attesa di rituffarsi nella Women Champions per ritornare regina d’Europa, ieri sera il Barcellona ha vinto la Supercoppa Spagnola. La squadra blaugrana ha battuto per 3-0 la Real Sociedad. A decidere la sfida sono state la doppietta di Aidana e in pieno recupero nel secondo tempo Oshoala. A fine gara festeggiamenti per la compagine di Giraldez.

BARCELLONA-REAL SOCIEDAD 3-0

RETI: 13′ e 47′ Aitana, 97′ Oshoala

BARCELLONA (4-3-3): Paños, Bronce, Torrejón, Mapi León, Rolfo, Guijarro, Aitana Bonmatí, Walsh, Mariona, Salma, Geyse. A disp: Font, Txell Font, Codina, Pina, Crnogorcevic, Oshoala, Rábano, Ramírez, Pérez, Vicky López. All. Giráldez