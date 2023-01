A. Forgione, scrittore e blogger: “Mi sembra nell’ordine delle cose questa faccenda”

A Radio Napoli Centrale, è intervenuto Angelo Forgione, scrittore e blogger: “La sentenza della Juventus non mi sembra iniqua, mi sento di essere solidale rispetto ai tifosi juventini che hanno capito la realtà. Qualcuno che usa la testa c’è e per loro sono solidale, mi rendo conto che la dirigenza della Juventus mette la vergogna in faccia ai suoi tifosi ed al calcio italiano. Faccenda Osimhen? Mi sembra nell’ordine delle cose. Si è scoperchiato il pentolone e bisogna capire cosa verrà fuori. Al momento non dovrebbe presentare particolari problematiche, ma non sono io a poter stabilire i valori di quei calciatori che, per me, possono essere gonfiati, ma è un parere soggettivo. Il Napoli non ha creato un sistema, ha fatto un’unica operazione col Lille ed ha avvantaggiato la squadra francese. Il nuovo presidente della Juventus, Ferrero, ha detto che la Juventus si sarebbe difesa in tutte le sedi, senza arroganza. Adesso è il momento di Elkann che si sta prendendo le sue rivincite e dopo aver messo Scanavino e Ferrero senza competenze calcistiche, prendono le distanze dalla vecchia gestione e apportando un manifesto. Andrea Agnelli ha educato il mondo juventino con quei modi che tutti conosciamo. Evelina Christillin ha detto chiaramente che le risulta difficile che un bambino adesso possa diventare tifoso della Juventus, per contro, se il Napoli aprirà un ciclo – e l’intenzione è quella visti anche i rinnovi – vedremo nei prossimi sondaggi che i tifosi del Napoli aumenteranno grazie al bel gioco ed il fare spumeggiante che danno grosso apporto alla tifoseria. La prima cosa in uno sport è accettare la sconfitta, questo deve insegnare, Andrea Agnelli ha fatto del suo slogan: ‘Vincere è l’unica cosa che conta’. Da bambino, sentire questo continuo re frane, li fa crescere male. Juventus a -12? Il Napoli sta stra dominando questo campionato. Vorrei far sapere a tutti i tifosi delle altre squadre, che De Laurentiis non è così stupido da farsi beccare in intercettazioni, siccome lì c’è arroganza, mania di presunzione, mania di onnipotenza hanno deciso di parlare liberamente al telefono perché loro sono la Juve. Napoli-Roma? Venissero a giocarsi tranquillamente la partita, in questo momento abbiamo bisogno di calcio e non di porcherie. Possono dare sensazione del fatto che questo campionato non sia inquinato. Dopo la Roma, il calendario per il prossimo mese è in discesa, adesso siamo al giro di boa e se non sbanda nelle curve, il Napoli potrà prendersi tranquillamente il campionato”.

Factory della Comunicazione

Premi qui per altre notizie

Fonte: Radio Napoli Centrale