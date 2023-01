SERIE C FEMMINILE – Netti successi di Bologna e Venezia. Sconfitta di misura per l’Independent

Questo pomeriggio si è giocata la serie C dei tre gironi e c’è molto equilibrio, soprattutto nel raggruppamento A. Dal Pinerolo all’Orobica ci sono 4 punti di distanza. Nel girone B facili successi per Bologna e Venezia in trasferta. Nel gruppo Meridionale, sconfitta nel finale dell’Independent in casa contro il Chieti e vittoria della capolista Res Roma VIII.

Risultati serie C femminile girone B

Jesina-Bologna o-5

Meran-Padova 4-2

Rinascita-Venezia 1-7

Risultati serie C femminile girone C

Frosinone-Trastevere 0-3

Independent-Chieti femminile 0-1

Materassi Città Sassi-Res Roma VIII 1-3

Vis Mediterranea-Roma calcio femminile 0-1

