SERIE B RISULTATI – Successo al fotofinish per il Genoa. Esordio vincente per Contini

In attesa che oggi scenda in campo la capolista Frosinone sul campo del Brescia, la giornata di ieri ha portato risultati interessanti. Il Genoa segna all’ultimo istante a Benevento con Puscas le rete dell’1-2. Da segnalare esordio vincente di Nikita Contini con la maglia della Reggina, che vince in rimonta contro la Ternana. Importante colpo esterno del Sud Tirol a Venezia. Nel pomeriggio di ieri pari tra Cittadella e Cagliari, gioca gli ultimi 20 minuti il classe 2003 Ambrosino che viene anche ammonito. Ecco tutti i risultati.

Palermo – Bari: 1 – 0 Marcatori: 37′ s.t. Marconi (P) | Al 44′ s.t. espulso Cheddira (B)

Benevento – Genoa: 1 – 2 Marcatori: 12′ p.t. Coda (G), 13′ s.t. Tello (B), 49′ s.t. Puscas (G)

Como – Pisa: 2 – 2 Marcatori: 10′ p.t. Cutrone (C), 44′ p.t. Tramoni (P), 38′ s.t. Masucci (P), 50′ s.t. Da Riva (C). Al 38′ p.t. Cerri (C) sbaglia un rigore

Modena – Cosenza: 2 – 0 Marcatori: 38′ s.t. Gerli (M), 40′ s.t. Giovannini (M)

Parma – Perugia: 2 – 0 Marcatori: 12′ p.t. Benedyczak (PA), 15′ s.t. Vazquez (PA)

Reggina – Ternana: 2 – 1 Marcatori: 29′ p.t. Pettinari (T), 35′ p.t. Fabbian (R), 33′ s.t. Fabbian (R)

Spal – Ascoli: 1 – 1 Marcatori: 16′ p.t. Dickmann (S), 41′ p.t. Adjapong (A). Al 43′ p.t. espulso Falzerano (A)

Venezia – Sudtirol: 0 – 1 Marcatori: 31′ s.t. Tait (S)

Cittadella – Cagliari: 0 – 0

Domenica 22 gennaio

Brescia – Frosinone: ore 16.15

LA CLASSIFICA

42 Frosinone*

39 Reggina

–

39 Genoa

33 Bari

32 Sudtirol

30 Pisa, Parma

29 Ternana, Cagliari

–

28 Modena, Palermo

26 Ascoli

25 Brescia*

24 Spal

23 Benevento

–

23 Como, Cittadella

–

20 Venezia, Perugia

18 Cosenza



*una partita in meno

La Redazione