SERIE B FEMMINILE – Perdono Lazio e Napoli. Bene Ternana e Cesena Fc

Questo pomeriggio si sono giocate le gare del campionato serie B femminile e non sono mancate le sorprese. Perde in casa la Lazio contro l’Hellas Verona, ma anche il Napoli per 2-0 sul campo della sorprese Cittadella. Vincono anche Ternana contro il Brescia e in trasferta il Cesena in rimonta contro il Tavagnacco. Il risultato di giornata è la vittoria dell’Apulia Trani a Trento. Ecco tutti i risultati.

Factory della Comunicazione

Risultati serie B femminile

LAZIO-HELLAS VERONA 0-1 (4′ Rognoni)

H&D CHIEVO-TORRES 1-0 (62′ Dallagiacoma)

TERNANA-BRESCIA 3-0 (24′ Lombardo, 42′ Massimino, 86′ Pacioni)

CITTADELLA-NAPOLI 2-0 (44′ Benedetti, 52′ Ferin)

RAVENNA-AREZZO 1-1 (70′ Giovagnoli; 38′ Razzolini)

TAVAGNACCO-CESENA 1-3 (2′ Andreoli; 19′, 56′ Olkhovik, 92′ rig Zanni)

TRENTO-APULIA 1-2 (73′ Fuganti; 18′ Bistrian, 43′ Chiapperini)

GENOA-SAN MARINO ACADEMY 2-1 (64′ Bloch, 78′ Bargi; 72′ Brambilla)

La Redazione