SERIE A – Spezia-Roma 0-2, tutto facile per i giallorossi. Un assenza a Napoli per la squadra di Mourinho

Questo pomeriggio allo stadio “Picco” si è giocata la sfida tra lo Spezia e la Roma. La partita è stata all’inizio equilibrata, dove però sono i giallorossi a fare la gara pressando a tutto campo. La prima occasione è con El Shaarawy, blocca a terra Dragowski. Ci prova Abraham di testa su cross di Dybala, ma la palla esce fuori di un soffio. Il vantaggio arriva a fine primo tempo con l’assist per l’ex Juventus per El Shaarawy che segna da pochi passi. Ad inizio ripresa arriva il raddoppio, errore in fase d’impostazione di S. Esposito, Dybala serve Abraham che con un numero supera Caldara e batte Dragowski. Per il resto poco da segnalare, se non l’ammonizione di Celik che gli farà saltare la sfida di Napoli di domenica sera al “Maradona” alle ore 20,45.

Spezia (3-5-2): Dragowski; Hristov (1′ st S. Esposito), Caldara, Amian; Holm (13′ Ferrer), Bourabia (10′ st Kovalenko), Ampadu, Agudelo, Reca (34′ st Moutinho); Gyasi, Verde (1′ st Maldini). A disp.: Marchetti, Zovko, Sala, Beck, Cipot, Zurkowski, Krollis, Strelec. All.: Gotti

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante (48′ st Camara), Matic, Zalewski; Dybala (40′ st Belotti), El Shaarawy (26′ st Bove); Abraham (48′ st Solbakken). A disp.: Boer, Svilar, Vina, Kumbulla, Spinazzola, Pellegrini, Volpato, Tahirovic, Shomurodov. All.: Mourinho

Arbitro: Sozza

Marcatori: 45′ El Shaarawy (R), 4′ st Abraham (R)

Ammoniti: Bourabia, Caldara, Reca (S), Celik (R)

A cura di Alessandro Sacco