SERIE A FEMMINILE – Pomigliano-Juventus Women 1-2, le “pantere” punite da Beerensteyn

Questa mattina a Palma Campania si è giocato per la quattordicesima giornata di serie A femminile, la sfida tra il Pomigliano e la Juventus Women. Le “pantere” vanno in vantaggio con il pallonetto vincente di Ferrario. La squadra bianconera pareggia quasi subito con Cantore, male però Cetinaja nella respinta sul colpo di testa di Girelli. Nella ripresa le ospiti passano in vantaggio Beerensteyn brava a sfruttare l’assist di Grosso. Nel finale Aprile salva il risultato sulla conclusione di Bragonzi. Una prova di carattere del Pomigliano non basta per bloccare la Juventus di Montemurro.

Pomigliano 4-3-1-2: Cetinja; Apicella, Golob, Passeri, Fusini; Gallazzi, Ferrario, Tatiely; Battelani; Amorim Diaz, Martinez. All. Sanchez. A disp. Rabot, Corelli, Rizza, Sangare, Di Giammarino, Bragonzi, Fierro, Novellino, Caiazzo

Juventus Women 3-4-3: Aprile; Gama, Sembrant, Salvai; Lenzini, Pedersen, Grosso, Boattin; Cantore, Girelli, Beerensteyn. All. Montemurro. A disp. Cernoia, Rosucci, Lundorf, Bonfantini, Schatzer, Moretti, Forcinella