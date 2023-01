Serie A 19° giornata, Fiorentina-Torino: tre punti ai granata

Fiorentina e Torino si affrontano al Franchi ed è la squadra granata ad avere il pallino del gioco, sebbene i ritmi non siano dei più sostenuti. All’11’ segna Seck per il vantaggio del Toro ma il gol viene poi annullato al VAR per evidente fuorigioco. Fiorentina raramente pericolosa, ma ai timidi accenni gigliati risponde ancora il Torino con una traversa di Ricci al 21’ minuto. La Fiorentina, dal canto suo, si fa sentire con una girata di Kouame al 29’ ma Milinkovic Savic risponde provvidenzialmente. Al 33’ ci pensa Miranchuk a portare in vantaggio i granata con un bel tiro liftato che spiazza Terracciano per i l’1-0 Torino.

Durante la ripresa la Fiorentina aumenta progressivamente l’intensità ma manca di precisione e il Torino comunque non riesce ad approfittarne per il raddoppio: gli uomini di Juric capitalizzano il risultato pur con una seconda parte di gara “soporifera” per ciò che concerne lo spettacolo, mettendo così in cassaforte il risultato.

Tabellino

FIORENTINA-TORINO 0-1

Marcatori: Miranchuk 33’ P.t.;

FIORENTINA (4-2-3-1) Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi (Terzic 46’); Amrabat (Jovic 54’), Duncan; Ikonè, Bonaventura, Saponara (González 55’); Kouame. A disp.: Cerofolini, Martinelli, Kayode, Terzic, Ranieri, Krastev, Bianco, Mandragora, Barak, González, Jovic. All.: Italiano.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji (Zima 72’), Buongiorno, Rodríguez, Singo, Adopo (Linetty 69’), Ricci, Vojvoda; Miranchuk, Vlasic; Seck. A disp.: Berisha, Gemello, Schuurs, Bayeye, Zima, Linetty, Karamoh, Garbett, Gineitis, Sanabria, Radonjic. All.: Juric.

Arbitro: Daniele Doveri della sezione di Roma.

Note: Ammoniti: Ricci (45’), Saponara (45’), Sanabria (88’)

Recupero tempo: 5’

A cura di Dimitri Rossi