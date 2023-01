Osimhen, il rapace che sta bene con se stesso e rende grazie a Dio!

Rapace, presente, recettivo. Stavolta ribadisce in rete dopo la respinta del palo sul tiro di Elmas. E fa 13. In realtà aveva messo a segno anche un altro splendido gol, annullato per fuorigioco. Perchè lui è un valore aggiunto. Victor resta il pericolo numero uno anche per la Salernitana, anche con la squadra su doppio vantaggio, è sempre lui a provarci e riprovarci. Una stagione da incorniciare, senza dubbio la migliore da quando è in azzurro.Un leader che sta crescendo sotto tutti i punti di vista. In un’intervista a omasports.com ha detto “Il campo è il mio lavoro, solo business. Quando esco dal campo, invece, c’è un me completamente diverso, come se volessi solamente vivere la vita, divertirmi ed essere felice“. Ed ha continuato: “Per arrivare dove sono oggi ci sono stati molti ostacoli, il mio successo è arrivato con molto sacrificio, molte lacrime, molti fallimenti. In realtà, alcune persone speravano che sarei arrivato solo per vedermi cadere». In passato, ricorda: “Mi hanno scartato in Belgio, ben due club, credevano che non avrei potuto fare ciò che loro chiedevano.uno dei migliori campionati d’Europa, sono stato nominato per il premio come miglior giovane dell’anno,è un enorme soddisfazione per me perché, considerando il fatto che ho subito molti infortuni gravi, sono sempre tornato,