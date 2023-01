Non solo gol alle grandi, ora Osi è anche uomo derby

Quest’anno si sta togliendo tantissime soddisfazioni: è riuscito a giocare con continuità: è partito forte e poi dopo uno stop per infortunio muscolare è ripartito ancora più forte. Ha fatto gol contro le grandi realizzando la rete decisiva all’Olimpico contro la Roma e una doppietta alla Juventus, e contro le piccole, in casa e in trasferta. E ora ha aggiunto anche il gol nel derby all’Arechi con la Salernitana: l’anno scorso fu costretto a saltarlo per infortunio, stavolta ha giocato dal primo minuto e ha segnato lasciando ancora il suo marchio. Fonte: Il Mattino

