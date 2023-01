Tanti rinnovi tra il 2023 e il 2024. Il Napoli accelera

Dieci calciatori azzurri in scadenza alla fine di questa stagione. Il Napoli vola in campo con Luciano Spalletti ma al termine della lunga annata azzurra avrà più di una questione da risolvere: dando per scontate le definizioni di affari per Raspadori e Simeone – che erano arrivati in prestito la scorsa estate – gli azzurri dovranno anche pensare a contratti come quello di Juan Jesus, di nuovo in scadenza, o Ndombelé in prestito dal Tottenham. Sul tavolo ci sarà anche quello di Bereszynski, arrivato dalla Sampdoria qualche settimana fa e in attesa di capire se potrà essere riconfermato. fonte: mattino.iy

