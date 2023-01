La statistica – Chi gira a 50 vince sempre lo scudetto

Cinquanta punti: che vogliono dire tanto o anche niente. Che sanno di scudetto, perché non dirlo? rappresentano non uno stato d’animo ma uno spessore tecnico. Cinquanta punti, come non è mai successo al Napoli, due in più di quella squadra che nel 2018 ci andò vicino, ma che in albergo, a Firenze, si dissolse guardando Inter-Juventus. Se quelle sono leggende o libere interpretazioni, queste sono statistiche: e chi è andato oltre quella soglia, i 50, poi è diventato Storia. Lo fece la Juventus del 2019, che si allungò fino ai 53; lo avevano già fatto sempre i bianconeri, nel 2006, che atterrarono a 52 e poi si presero il titolo cancellato da Calciopoli; e sempre Madame, nel 2014, era riuscita, toccò quota 52. L’Inter del 2007 si proiettò a 51, festeggiò come si conviene a chi divora mezzo campionato, come sta facendo il Napoli, che se ne va a casa, si siede comodo , non ha più la Juventus nella scia, ma solo il Milan che martedì sarà impegnato a Roma con la Lazio di Sarri (e guarda un po’) e l’Inter che domani sera sfiderà l’Empoli, la culla di Spalletti. E poi dicono che i numeri non abbiano un’anima.

