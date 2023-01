La Premier sorride a Meret, lo fa sapere il suo agente

Un periodo di alternanza, la scorsa estate quasi vicino all’ addio, ora protagonista della bella stagione azzurra, il suo personale riscatto e, a quanto pare, subito gli interessi dall’estero. Tutto relativo ad Alex Meret, il cui contratto è stato rinnovato qualche mese fa, ma solo fino al 2024. Una soluzione che sembrava aver ridato serenità e continuità al calciatore, il modo per ribadire una certa centralità del portiere nel progetto Napoli. Stando a quanto detto dal suo agente, Federico Pastorello, su Alex Meret c’è l’ombra della Premier League, interessi che potrebbero essere rpesi in considerazione l’estate prossima. «Stiamo parlando con il Napoli per il rinnovo, ma ci sono anche club inglesi interessati», queste le parole del procuratore nell’anticipazione di una intervista rilasciata ai microfoni di Rai Sport. Il club più interessato sarebbe il Tottenham, con il Napoli che nel frattempo sta per accogliere Gollini al posto di Sirigu: che sia il vero sostituto di Meret.

Factory della Comunicazione

Fonte: mattino.it