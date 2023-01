La moviola di Edmondo Pinna – Nel tabellino manca un rosso

Sufficiente Chiffi, (Il Cds vota 6) anche se manca un possibile rosso (gli sarà venuto il… braccino). La partita non è stata mai difficile. Molto bravo l’assistente numero 2, Palermo, sul gol annullato a Osimhen, il giallo a Pirola, didatticamente è Dogso.

NO RIGORE

Tiro di Osimhen, pallone sul piede sinistro di Gyömber e poi sul braccio sinistro: posizione congrua con la dinamica dell’azione.

ROSSO: NO, ANZI SÌ

Kim ferma Piatek, non può essere chiara occasione da gol: c’è Rrahmani che sta avanti ai due. Discutibile il giallo per Pirola: col fermo immagine, l’intervento su Osimhen è da rosso per chiara occasione da gol, Lovato sta dietro al contatto, il nigeriano andava in porta.

ASSISTENTI TOP

Annullata la rete di Osimhen sullo 0-0: sul tocco di Di Lorenzo di pochissimo oltre Lovato. Che lo tiene in gioco sul tiro di Elmas (che prende il palo): 0-2 ok.

IN TEMPO

Protesta la Salernitana, l’1-0 arriva a recupero scaduto da 3” (47’03”): posto che Anguissa crossa al 47’ (provate voi a fermare un’azione così), nel recupero per battere un angolo c’erano voluti 20” . Recuperabili…

VAR: Nasca6 Sul giallo a Pirola, supporta l’arbitro: al limite.

