Con Osimhen il Napoli parte dall’1-0: media gol mostruosa per il bomber nigeriano

Mostruoso il Napoli, mostruoso Victor Osimhen che sale a quota 13 gol in campionato in 15 presenze con zero rigori calciati. Ecco cosa scrive La Gazzetta dello Sport sul bomber nigeriano:

“Cinquanta come… I punti di questa cavalcata sinora quasi perfetta degli azzurri. Cinquanta come anche i gol di Victor Osimhen fra Ligue 1 e Serie A che mettono ulteriormente in mostra questo centravanti portentoso che sta segnando con una continuità spaventosa. In pratica da quando, in ottobre, è rientrato dall’infortunio ha segnato più di un gol a partita. Significa che scendere in campo con lui è come partire 1-0″.