A fine match, via social, Lozano saluta l’amico Ochoa

Star in patria, senza dubbio, protagonisti e pilastri, entrambi, della nazionale messicana. Mezzo Messico, ieri, si era fermato solo per loro, perche in campo, all’ Arechi di Salerno, si giocava Salernitana-Napoli e i loro connazionali volevano vedere in campo Memo Ochoa e il Chucky Lozano. In campo avversari con rispetto, si sono dati battaglia, poi, al termine del match, l’azzurro Chucky ha voluto salutare il compagno di nazionale con un complimento: «Che bello ritrovare grandi calciatori».

Fonte: mattino.it