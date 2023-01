Alle ore 18,00 allo stadio “Arechi” si dovrebbe giocare la sfida valevole per la diciannovesima giornata di campionato. Secondo le ultime dal campo della Salernitana, avversario del Napoli, come riporta il Mattino, il campo è in pessime condizioni, pioggia pesante e il pallone non rimbalza. In questo momento la gara sarebbe a rischio rinvio.

