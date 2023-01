Ultime Salerno – Nicola con i “cerotti”. Il club fissa l’orario dell’apertura dei tornelli

In casa Salernitana si pensa alla sfida odierna contro il Napoli, fischio d’inizio ore 18,00, ma con diverse assenze di formazione. Oltre ai lungodegenti: Sepe, Mazzocchi e Maggiore e di questa settimana Bronn e Fazio, si è aggiunto per sindrome influenzale Radovanovic. Mister Nicola schiererà il 4-3-3 con la possibilità di cambiare tatticamente contro gli azzurri da 4-4-2 e 4-3-1-2 a seconda dei momenti della sfida. Come riporta il CdS, all’Arechi ci saranno 20 mila spettatori, i tifosi ospiti saranno nelle zone cuscinetto senza contatto con i supporter granata. L’apertura dei tornelli sarà alle ore 14,00 e visto che è previsto il maltempo bisognerà stampare il biglietto per non correre rischi. Previsti sin dal mattino le Forze dell’Ordine per evitare possibili incidenti.

