La Juve sprofonda e il Napoli sogna. Ecco la penalizzazione

La Corte d’Appello della FIGC ha quasi raddoppiato la richiesta avanzata dal Procuratore Giuseppe Chinè: sono 15 i punti di penalizzazione per la Juventus, in merito all’inchiesta Prisma sulle plusvalenze. Punti che dunque verranno sottratti immediatamente ai bianconeri, in ogni caso direttamente a campionato in corso, senza attendere la prossima stagione.

Non sono servite le richieste della difesa: la Juventus sprofonda così in decima posizione a quota 22 punti, a ben venticinque lunghezze dal nostro Napoli.

Factory della Comunicazione

Poche ore fa lo stesso Chinè ha voluto pronunciarsi ulteriormente in merito alla richiesta di penalizzazione nei confronti della Vecchia Signora, ribadendo in ogni caso la volontà di “allontanare i bianconeri dalla zona Europa”: richiesta evidentemente accolta, con le coppe europee a distanza ormai siderale per la squadra di Allegri. Figuriamoci mire più elevate.

Ricordiamo che la Juventus dovrà comunque presentarsi in aula il 27 marzo per l’udienza preliminare riguardo l’altro filone d’inchiesta, ovvero il tema bilanci, di fronte al Gup Marco Picco. Ovviamente la redazione de IlNapoliOnline.com seguirà gli sviluppi e vi terrà costantemente aggiornati.

Si apre, dunque, un nuovo capitolo del nostro calcio. Classifica alla mano, e non c’è niente di strano, a sorridere sono le squadre in corsa Champions con il Napoli in testa, date poi le sue ambizioni per un primato da mantenere, proteggere, alimentare. Per non smettere di sognare. Certamente, una potenziale rivale oggi distanziata da oltre venticinque punti può solo che far sorridere davvero gli azzurri e il popolo partenopeo, sebbene il calcio italiano – specie agli occhi del mondo – abbia trovato purtroppo ancora un modo per fare notizia, e non di certo nel modo migliore.

A cura di Dimitri Rossi