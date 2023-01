Trequartista, ala: il più “prezioso” è Leao, seguito dal fenomeno georgiano

Calciatori di cui varia il rendimento, così come il valore. Premiati dal Mondiale, ridimensionati da esso, valorizzati nelle squadre di club, oppure in difficoltà. Il tutto incide sulla loro “preziosità”. In base alla classifica di Trasfermarkt è Leao, del Milan, il trequartista, l’ala, più prezioso della Serie A, con un altro fenomeno, quello georgiano e ai più sconosciuto, fino a qualche mese fa, che indossa la maglia azzurra, Kvaratskhelia, a ridosso. Di seguito l’elenco, in cui presenzia un altro calciatore del Napoli.

Factory della Comunicazione