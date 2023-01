SERIE B FEMMINILE – S. Tasselli (port. Napoli): “Con il Cittadella sarà dura ma ci proveremo”

Tutte a disposizione, eccezion fatta per Toomey, le calciatrici del Napoli Femminile in vista della trasferta di domani a Padova contro il Cittadella, terza forza del campionato. Botta e Repetti si sono aggregate alla Primavera per il delicato match in casa della Lazio mentre figura tra le convocate anche l’ultima arrivata Giacobbo. “Sappiamo che ci attende una partita difficile – afferma il portiere Sabrina Tasselli – anche perché troveremo un clima molto freddo ed un terreno di gioco in erba naturale che non potrà essere nelle migliori condizioni. Dunque, ci stiamo preparando per affrontare al meglio ogni tipo di difficoltà coscienti della nostra forza e del fatto che vogliamo dare continuità al buon momento che stiamo attraversando. La difesa è la migliore sin qui del campionato insieme a quella della Lazio per merito di tutte le mie compagne; adesso abbiamo trovato una identità ben definita per la quale è servito un po’ di tempo visto che il gruppo era in gran parte nuovo. La Serie B si sta dimostrando molto equilibrata e saranno i dettagli a fare la differenza da qui alla fine. Speriamo di chiudere alla grande il girone di andata tra la sfida di domani con il Cittadella e quella di domenica prossima contro il Tavagnacco”.

Fonte: Ufficio stampa Napoli femminile