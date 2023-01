SERIE A – Verona-Lecce 2-0: tre punti fondamentali

Primo tempo intenso tra Verona e Lecce, ma con le occasioni da gol che latitano se non per la parata di Falcone su Blin e Colombo; il gol del vantaggio di Depaoli arriva in un buon momento del Lecce. Alla ripresa della partita il Verona sfrutta l’onda del momento positivo e segna il secondo gol con Lazovic, dopo la traversa di Ilic pochi secondi prima. Il Lecce non impensierisce mai il Verona che gestisce senza pressioni il doppio vantaggio e vince un altro scontro diretto in casa. Unica nota negativa l’uscita di Henry per infortunio: si teme la rottura del crociato.

Factory della Comunicazione

Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz (29′ Magnani), Hien, Ceccherini; Depaoli, Ilic, Tameze (83′ Terracciano), Doig; Lazovic (69′ Sulemana), Lasagna (69′ Kallon); Djuric (83′ Henry).

A disposizione

Berardi, Perilli, Zeefuik, Henry, Piccoli, Gunter, Magnani, Terracciano, Braaf, Ngonge, Kallon, Cabal, Coppola, Sulemana, Joselito.

Allenatore: Zafferoni

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti (72′ Tuia), Gallo; Blin, Hjulmand, Gonzalez (64′ Maleh); Strefezza (81′ Persson), Colombo (64′ Banda), Di Francesco.

A disposizione

Bleve, Voelkerling Persson, Brancolini, Askildsen, Tuia, Helgason, Listkowski, Banda, Oudin, Maleh, Ceesay, Lemmens, Cassandro, Pezzella.

Arbitro: La Penna

Note: Ammoniti: Tameze, Dawidowicz, Ceccherini Recupero: 2′ (pt), 5′ (st).