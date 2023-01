SERIE A – Salernitana-Napoli 0-2, i top della squadra azzurra

Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia contro la Cremonese ai rigori, il Napoli aveva voglia di rivalsa contro la Salernitana e la partita all’inizio non è stato semplice. Padroni di casa che si difendono e cercano il contropiede. Osimhen mette alla prova i riflessi di Ochoa. I granata rispondono con il tiro di Piatek, parata di Meret in corner. Il nigeriano va in gol, ma è annullato per fuorigioco millimetrico. Il vantaggio arriva quasi allo scadere del primo tempo, cross di Anguissa e tiro di Di Lorenzo che va sulla traversa e poi in rete. Ad inizio ripresa arriva il raddoppio, conclusione dal limite di Elmas palla sul palo e tap-in di Osimhen da pochi passi. L’ex Lille va vicino alla doppietta, stavolta di testa, si supera Ochoa che devia in angolo. Nel finale la Salernitana, per caso, stava per accorciare le distanze, ma il tiro di Piatek è deviato sul palo da Meret. Un successo che porta gli azzurri a quota 50 punti dopo il girone d’andata e sono numeri in proiezioni eccezionali. Ecco le pagelle della sfida di Salerno,

Meret 6,5 – In una partita dove il Napoli ha rischiato poco, il portiere friulano compie due parate decisive. La prima su Piatek sullo 0-0 e la seconda nel finale di gara della ripresa dove devia sul palo il tiro del polacco. Insomma anche oggi una muraglia.

Di Lorenzo 7 – Il capitano azzurro aveva riposato contro la Cremonese in Coppa Italia e stasera contro la Salernitana è come sempre decisivo. Un assist per Osimhen al bacio, peccato che il nigeriano era in off-side. Nel finale di primo tempo segna con la giusta rabbia il gol del vantaggio. Nella ripresa davvero impeccabile anche in fase difensiva.

Mario Rui 7 – L’esterno sinistro portoghese anche stasera ha dato prova di forza e di lotta nella sfida di Salerno. Spinge spesso in avanti e a fine primo tempo parte dai suoi piedi l’azione del gol di Di Lorenzo. Nella ripresa calcia dai 25 metri, palla sul fondo. Un gladiatore nell’arena dell’Arechi.

Anguissa 7,5 – Contro la Cremonese il centrocampista camerunense sembrava davvero fuori gara, mentre stasera è stato devastante. Corre da tutte le parti ed è suo il cross per la rete di Di Lorenzo. Anche nella ripresa è instancabile ed ha ritrovato la vigoria dei tempi migliori.

Lobotka 6,5 – Lo slovacco, dopo il rigore fallito contro la Cremonese, aveva voglia di rivalsa. Contro la Salernitana davvero una furia, lo trovi sempre dappertutto e l’intesa con Anguissa funziona alla grande. Mezzo voto in meno per l’errore dal limite dell’area che poteva costare il gol della Salernitana. Per il resto una gara da metronomo.

Osimhen 7 – Il nigeriano anche stasera ha fatto ammattire i difensori avversari. Scatta e va come se non ci fosse un domani. Peccato per il gol annullato per millimetri, ma si riscatta con la rete da rapace dell’area di rigore da pochi passi. Fa ammonire Pirola ed esce a fine partita. Sono 13 gol ma i numeri possono ancora migliorare.

Elmas 6,5 – Il macedone fa fatica ad inizio partita, dove non trova spazi. Poi con il passare della gara sembra avere più dimestichezza della fascia sinistra. Sfortunato sul palo ma per fortuna segna Osimhen. Un giocatore cresciuto sotto le mani di Spalletti.

All. Spalletti 6,5 – Il mister voleva una prova di forza contro la Salernitana e la squadra lo ha accontentato. Gestione sagace della partita, senza correre eccessivi rischi. Sullo 0-2 ottimo palleggio, anche se con brivido finale. Arrivare a quota 50 nel girone d’andata e bel gioco, che volere di più.

A cura di Alessandro Sacco