Salvione, CdS: “Salernitana/Napoli sarà una guerra sportiva”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Pasquale Salvione, direttore della versione digitale de ‘Il Corriere dello Sport’. Di seguito, la sua dichiarazione in merito alla gara dell’ Arechi:

Parere su Salernitana-Napoli? “I granata affronteranno il Napoli non allegramente, tenteranno di concedere meno spazi possibili, anche perché gli azzurri sono devastanti. Sarà una guerra sportiva, il Napoli dovrà conquistare campo per far male gli avversari. Gli ospiti, tuttavia, non giocheranno partite agevoli nel prossimo periodo, perché tutte le squadre vorranno giocarsela con la capolista. Saranno impegni estremamente complicati per i partenoepei”.