Salernitana-Napoli sarà trasmessa anche in Messico. Di fronte Ochoa e il Chucky

E’ l’Arechi, chi può negarlo, ma in Messico sarà guardato per un po’ come un piccolo Azteca. Il derby campano tra Salernitana e Napoli è anche il derby del corazon del pueblo messicano: di fronte Ochoa e Lozano, Memo e il Chucky. Mica due qualunque: due idoli assoluti della gente e due colonne della Tri, della Nazionale che a novembre ha sfilato al Mondiale in Qatar.

Factory della Comunicazione

IL RISCATTO. E allora, gli amici. Amici contro, oggi: è il calcio, va così. Ma è una bella storia da raccontare, giocare e vedere: la sfida sarà trasmessa in tv anche in Messico – su ESPN2, alle 11 locali – e la grande sfida incollerà allo schermo tanti appassionati, romantici e curiosi. Altroché. La stampa messicana, del resto, è tremendamente attirata dalle rispettive situazioni sportive: Ochoa, 37 anni, è reduce dalla travagliata settimana dell’esonero di Nicola-anzi no e soprattutto dagli 8 gol (a 2) beccati con l’Atalanta, il peggiore ko della sua carriera di gatto volante con 5 Mondiali alle spalle; Lozano, 27 anni, ha invece collezionato appena 55’ nelle ultime tre gare – più recuperi – partendo dalla panchina. Sono entrambi a caccia di riscatto, insomma. Di una rivincita che inevitabilmente passerà dalla delusione dell’altro. In patria sono popolari come nessuno in questo momento: cori, pubblicità, gossip, notizie, leggende. La più famosa: le sei dita della mano destra di Ochoa, certo, una storia venuta fuori su internet nel corso del Mondiale in Brasile dopo una partita delle sue, a prendere tutto, contro la Seleçao. A proposito: Memo è stato il giocatore della Nazionale più cliccato sul web dai messicani nel corso della Coppa in Qatar davanti a Vega e Lozano. Uno a zero per lui. Per ora.

Fonte: Cds