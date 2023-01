Salernitana-Napoli, niente sold-out all’Arechi: il dato sui biglietti venduti

Niente sold-out per il match di Serie A tra Salernitana e Napoli, al momento si registrano circa 18mila biglietti venduti compresi gli abbonati. Il fattore tempo e gli ultimi risultati dei granata non hanno spinto il pubblico a riempire gli spalti, ma restano ancora poche ore per arrivare a quota 20mila. Inoltre, è ancora chiusa la Curva Nord. Non ci saranno, invece, i tifosi del Napoli nel settore ospiti, a causa del divieto di trasferta che durerà per i prossimi due mesi.

Factory della Comunicazione

A riportarlo è TuttoSalernitana.