RADIO MARTE – A. Sacco (dir. ilnapolionline.com): “Salernitana-Napoli? Gli azzurri dovranno giocare come contro la Samp”

Nel corso di Radio Marte, durante la trasmissione “Marte Sport Show”, condotto da Beppe Iannicelli, è intervenuto il direttore de ilnapolionline.com Alessandro Sacco. “La questione Juventus? In passato c’era un organo di controllo che era la Consob che si occupava dei bilanci dei club. Ad esempio spesso il Napoli di Ferlaino si iscriveva in extremis, ma all’epoca era efficiente. Oggi invece le varie società purtroppo senza controlli, commettono di questi errori e che sgravano sui rispettivi bilanci. La sfida di oggi di Salerno? Dovessimo basarci su quanto visto la scorsa settimana, rischia di essere una partita a senso unico. Essendo una sorta di derby, i granata proveranno a giocarsela con la fisicità e contrastare la tecnica degli azzurri. Mi aspetto una squadra di Spalletti con l’atteggiamento visto contro la Sampdoria, se giocano come a “Marassi” alla lunga non ci sarà partita”.

