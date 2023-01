Pinna: “A me Chiffi convince poco, gli manca coraggio”

Edmondo Pinna, giornalista del Corriere dello Sport, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live condotta da Dario Sarnataro:

«La designazione di Chiffi non mi convince, non sono un suo estimatore. E’ comunque un internazionale, dunque non è stato designato un arbitro inesperto, ha fatto il derby dell’andata, in cui non espulse Theo Hernandez, non si può dire che sia un arbitro particolarmente coraggioso, tendenzialmente prova a gestire le partite e a non arbitrarle. Se si vuole gestire meglio che si faccia l’amministratore di condominio, l’arbitro deve decidere, ma è una mia opinione sulla tipologia di direttore di gara. Il Var va considerato un supporto e non un nemico degli arbitri, le chiamate dell’addetto al Var non devono essere interpretate come una sottolineatura degli errori dei colleghi. Chiffi secondo me, in definitiva, pur non facendo malissimo e un gestore per il derby di Salerno non so se è molto adatto. Magari ha ragione lui e tutto andrà per il meglio».